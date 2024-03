Bellaria, giovane in scooter si ferma allo stop: azzannato da un cane alla caviglia

Azzannato da un cane mentre va a scuola, la madre sporge denuncia. Sembrava una mattina come un’altra, quando si è fermato con lo scooter a uno stop finché quel cane, sprovvisto del guinzaglio, è sbucato fuori nei pressi della rotonda che percorre ogni mattina, in sella al motorino, per raggiungere l’Alberghiero “Malatesta”, nella sede di Bellaria. Gli si è avventato contro, senza alcun particolare motivo e cogliendolo anzi del tutto di sorpresa. Fortuna ha voluto che il 14enne non abbia perso l’equilibrio crollando nel bel mezzo della carreggiata, rischiando di esser travolto dalle auto.

La disavventura si è consumata ieri, prima delle 8 del mattino, e il giovane se l’è vista davvero brutta. Il peggio è che non è ancora finita, visto che la famiglia della “vittima” di turno deve ancora visionare il libretto sanitario del cane, per valutare se e a quali vaccinazioni eventuali sottoporlo.

Grande paura

A ripercorrere gli attimi di puro terrore è la madre del ragazzo e titolare con il marito di alcuni hotel nella riviera riminese. «Quando mi ha telefonato era così choccato che ho pensato fosse successo un incidente stradale. Ciò non toglie che per il morso, molto profondo, che ha riportato nella zona sopra alla caviglia sono molto preoccupata. Lo porterò oggi stesso (ieri, ndr) al pronto soccorso di Santarcangelo, dove sporgerò regolare denuncia».

Dietro al cane a chiazze bianche e marroni, spuntato dal nulla, è comparsa infatti in un secondo momento la proprietaria ma, come precisa ancora la donna, «il quattrozampe non rispondeva ai suoi richiami e continuava a mordere mio figlio. La persona in questione – sottolinea – si è limitata, a un certo punto, a prenderlo e portarlo via».

Da qui il richiamo di questa mamma alla prudenza ricordando a tutti di tenere sempre il proprio cane al guinzaglio. «Sono norme di base che seguo anche io – fa presente – sebbene il mio sia il cane più tranquillo del mondo».