Bellaria, fiume Uso: proseguono i lavori di messa in sicurezza

Muri più alti e solidi lungo il fiume Uso, per garantire una maggiore protezione in caso di piene. Nel comune di Bellaria-Igea Marina, con l’avvio dei cantieri sulle due sponde – fino a poco oltre il ponte di via del Trabaccolo – proseguono le opere per aumentare la sicurezza del fiume nel tratto che attraversa il centro abitato. Per ridurre i tempi di realizzazione, i lavori verranno eseguiti contemporaneamente su via Uso, lungo la sponda sinistra, e su via dei Saraceni, sulla destra.

L’intervento è finanziato con 3,5 milioni di euro dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e fa seguito ai lavori in via di completamento per un tratto di circa 300 metri sulla sponda lungo via Uso, a partire da via Ravenna verso valle. Questi ultimi, avviati a novembre dello scorso anno, sono stati finanziati con 850mila euro dal ministero della Transizione ecologica portando a circa 4,4 milioni l’investimento complessivo per questi interventi.