Bellaria Film Festival: premio speciale a Maura Delpero

Il programma del Bellaria Film Festival entra nel vivo giovedì 8 maggio con la seconda giornata di programmazione, che esplicita perfettamente la “marea gentile” del claim di questa edizione. Saranno infatti tante le registe e le protagoniste della giornata, che presenteranno i loro film e racconteranno la loro idea di cinema.

Attesissima la presenza di Maura Delpero che, dopo aver vinto il Gran premio della giuria all’ultima Mostra di Venezia con Vermiglio, ha conquistato il pubblico internazionale portando l’Italia ai Golden Globe. Maura Delpero riceverà il Premio Speciale BFF43 e si racconterà al pubblico del festival in un talk (Cinema Astra, Sala Hera, ore 21.00).

L’incontro sarà seguito dalla proiezione di That Summer in Paris, primo film in Concorso nella sezione Casa Rossa Internazionale: un delicato ritratto femminile ambientato nella Parigi del 2024, in tumulto per la frenesia delle Olimpiadi. Ad introdurre la proiezione sarà presente in sala la regista Valentine Cadic.

Per il Casa Rossa Internazionale, verrà presentato inoltre Monólogo Colectivo di Jessica Sarah Rinland, un racconto documentario sul rapporto di cura e assistenza che ha luogo quotidianamente in alcuni zoo e centri di soccorso per animali in tutta l’Argentina e che mette al centro la dignità umana e animale (Cinema Astra, Sala Hera, ore 15).

In competizione per il Concorso Casa Rossa verrà invece proiettato, alla presenza della regista e della produttrice Laura Romano, Real di Adele Tulli, documentario uscito in sala lo scorso autunno con Luce Cinecittà, che indaga sul quesito Cos’è reale oggi? (Cinema Astra, Sala Hera, ore 17.30).

Per il Concorso Gabbiano, sezione dedicata ai nuovi rappresentanti del cinema indipendente con uno sguardo sul cinema italiano del futuro, Nella colonia penale, per la regia di Gaetano Crivaro, Silvia Perra, Ferruccio Goia, Alberto Diana. Un’opera di grande impegno civile, sulle ultime tre colonie penali attive in Europa (Palazzo del Turismo, ore 21.30).

Non mancheranno inoltre eventi speciali come la proiezione di Chapiteau, un circo, una famiglia (Palazzo del Turismo, ore 19.30), un tuffo negli spaccati di vita e nelle giornate che sono dietro agli spettacoli di un circo itinerante, alla presenza del regista e produttore Alessandro Gallo. Continua la retrospettiva Le Avventurose con Le rose blu, pellicola firmata nel 1990 da Emanuela Piovano che presenterà il film all’interno di un talk con il Professore Ordinario di Diritto Penale Alessandro Bondi e gli avvocati della Camera Penale di Rimini, in collaborazione con l’Osservatorio sulla criminalità organizzata della provincia di Rimini (Palazzo del Turismo, ore 16.00).

Saranno inoltre numerosi i momenti di incontro della giornata, con il ritorno di BFF Industry, con la collaborazione e il sostegno di Cinecittà, sotto la direzione di Francesco Giai Via. Momento di “INTRO” ai lavori di BFF Industry 2025, la giornata di giovedì 8 maggio intitolata “Innovate for Audiovisual Creativity Marathon”, sarà dedicata all’innovazione e alle tecnologie emergenti per il cinema e l’audiovisivo. Curata da CNA Cinema e Audiovisivo Emilia-Romagna nell’ambito del progetto CIAK Reloaded, proporrà due panel e una tavola rotonda con Flaviano Celaschi, Giada Franceschini, Ivan Olgiati e Vittorio Martone, incentrati sull’impatto delle nuove tecnologie e sulla necessità di anticipare il cambiamento in termini di linguaggio e produzione. In chiusura, la proiezione del cortometraggio The Prompt di Francesco Frisari. La giornata sarà arricchita da un momento informale pensato per favorire lo scambio tra ospiti e partecipanti.

Il salottino BFF, allestito dal main partner SanPatrignano, ospiterà un talk dal titolo Quale futuro per la critica cinematografica? (ore 19.00) alla presenza di Mariuccia Ciotta (FilmTv), Ilaria Feole (FilmTv), Giulia Quintabá (@julietvampire), Emma Pesavento (@letterboxd_fuoricontesto).

In chiusura di giornata per BFF Off al Roxy Bar di Bellaria, dalle ore 22.30 il Karaoke @RoxyBar.