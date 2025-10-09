Bellaria Film Festival: l’edizione 2026 dal 6 al 10 maggio

Il Bellaria Film Festival annuncia ufficialmente le date della sua 44ª edizione, che si terrà a Bellaria-Igea Marina dal 6 al 10 maggio 2026. Organizzato da Approdi, sotto la direzione generale di Sergio Canneto, il BFF è tra i più longevi festival italiani dedicati al cinema indipendente: un osservatorio privilegiato sulle nuove forme del linguaggio cinematografico e un punto d’incontro tra autori emergenti, professionisti del settore e pubblico.

Da oltre quarant’anni il Festival è un riferimento per il cinema indipendente, si è imposto e sempre più continua a farlo come apripista per autori e progetti capaci di affermarsi nel panorama nazionale e internazionale. Un ruolo che si è consolidato anche grazie al programma Industry (IN)EMERGENZA, che sostiene concretamente la crescita delle nuove generazioni di filmmaker.

“La 44° edizione vedrà nuove collaborazioni e partnership, ingressi importanti nell’organigramma e un progetto rinnovato di festival, con l’obiettivo di continuare a pensare il Festival come uno spazio di libertà per connettere processi e creare concetti. Al centro la volontà di individuare scenari futuri e temi strategici di confronto tra generazioni, per tracciare insieme diversi percorsi da intraprendere fra creatività, industria, pubblico e autorialità: un vero e proprio Festival Factory, che grazie al supporto e alla collaborazione di Cinecittà è in continua evoluzione e crescita” commenta Sergio Canneto.