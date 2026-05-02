Bellaria Film Festival il programma dal 6 al 10 maggio

Cinque giornate di proiezioni, incontri, masterclass, di visioni e di riflessione sul cinema, con oltre 60 film tra i concorsi (Casa Rossa, Gabbiano e Tre minuti a tema fisso) dedicati al giovane e giovanissimo cinema italiano, alle opere prime e seconde, ai film indipendenti del panorama nazionale e internazionale, e poi eventi speciali e anteprime fuori concorso, una retrospettiva (Anni Zero) dedicata agli esordi eccellenti dei primi anni Duemila e tanto altro. Torna dal 6 al 10 maggio il Bellaria Film Festival, giunto alla 44a edizione, sotto la direzione artistica di Daniela Persico e la direzione organizzativa di Sergio Canneto. Clicca qui per il programma.

Alla conferenza stampa di questa mattina a Bellaria Igea Marina ha inviato un proprio messaggio il sottosegretario al Ministero della cultura Lucia Borgonzoni: “Il ricco programma di quest’anno - ha sottolineato – conferma la qualità di una iniziativa che ha avuto la capacità di rinnovarsi nel tempo senza perdere contatto con lo spirito delle prime edizioni. In questi quarantaquattro anni il Festival ha saputo valorizzare il nuovo cinema indipendente italiano e creare sul territorio romagnolo uno spazio di rete, mettendo in comunicazione i professionisti del cinema con altre realtà, italiane ed europee. Non solo: ha coinvolto ed accolto le nuove generazioni, facendosi carico di aiutare i nuovi autori non sorretti dai mezzi finanziari delle grandi case di produzione a spiccare il loro primo volo”.

“La Regione sostiene il BFF attraverso l’Emilia-Romagna Film Commission” ha ricordato in un video messaggio l’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni che ha lodato il “grande e coraggioso lavoro che c’è dietro a questo festival” e “la capacità di tenere vivo il cinema indipendente italiano”. Sono “diverse – ha aggiunto - le opere sostenute dal nostro fondo audiovisivo regionale presenti nel programma del BFF44. Vogliamo investire ancora di più sul cinema indipendente, perché investire nel cinema per noi non è solo un investimento culturale ma di valore per l’intero territorio”.

“Con questa edizione numero 44, il Bellaria Film Festival si conferma fiore all’occhiello della nostra offerta culturale - commenta il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti - in nome di una programmazione vastissima in cui spiccano oltre quaranta anteprime italiane e cinque anteprime internazionali, installazioni artistiche, retrospettive e momenti di formazione. Con il filo comune rappresentato dallo spessore degli ospiti e degli interpreti che daranno volto e sostanza a cinque giorni tra arte, dialogo e sperimentazione. Una manifestazione che in questi anni ha avuto, grazie anche ad Approdi e alla direzione artistica, un’ulteriore crescita in termini di spessore e prestigio, senza perdere la capacità di tenere agganciato il pubblico: facendo registrare numeri record e restando, orgogliosamente, bellariese e figlia del territorio. L’istantanea che ben sintetizza questa vocazione unica è l’appuntamento straordinario dell’inaugurazione, con la riapertura pubblica del Cinema Apollo dopo oltre vent’anni, restituito alla comunità grazie a un’ambiziosa e trasversale opera di ristrutturazione”.

Patrocinato dal Ministero della Cultura e realizzato grazie al Comune di Bellaria Igea Marina, col sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo – MiC e della Regione Emilia-Romagna, il Festival è organizzato da Approdi, start-up di cinema d’autore, main partner Cinecittà.