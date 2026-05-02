Bellaria Film Festival il programma dal 6 al 10 maggio

Bellaria-Igea Marina
  • 02 maggio 2026
Bellaria Film Festival il programma dal 6 al 10 maggio

Cinque giornate di proiezioni, incontri, masterclass, di visioni e di riflessione sul cinema, con oltre 60 film tra i concorsi (Casa Rossa, Gabbiano e Tre minuti a tema fisso) dedicati al giovane e giovanissimo cinema italiano, alle opere prime e seconde, ai film indipendenti del panorama nazionale e internazionale, e poi eventi speciali e anteprime fuori concorso, una retrospettiva (Anni Zero) dedicata agli esordi eccellenti dei primi anni Duemila e tanto altro. Torna dal 6 al 10 maggio il Bellaria Film Festival, giunto alla 44a edizione, sotto la direzione artistica di Daniela Persico e la direzione organizzativa di Sergio Canneto. Clicca qui per il programma.

Alla conferenza stampa di questa mattina a Bellaria Igea Marina ha inviato un proprio messaggio il sottosegretario al Ministero della cultura Lucia Borgonzoni: “Il ricco programma di quest’anno - ha sottolineato – conferma la qualità di una iniziativa che ha avuto la capacità di rinnovarsi nel tempo senza perdere contatto con lo spirito delle prime edizioni. In questi quarantaquattro anni il Festival ha saputo valorizzare il nuovo cinema indipendente italiano e creare sul territorio romagnolo uno spazio di rete, mettendo in comunicazione i professionisti del cinema con altre realtà, italiane ed europee. Non solo: ha coinvolto ed accolto le nuove generazioni, facendosi carico di aiutare i nuovi autori non sorretti dai mezzi finanziari delle grandi case di produzione a spiccare il loro primo volo”.

“La Regione sostiene il BFF attraverso l’Emilia-Romagna Film Commission” ha ricordato in un video messaggio l’assessora regionale alla cultura Gessica Allegni che ha lodato il “grande e coraggioso lavoro che c’è dietro a questo festival” e “la capacità di tenere vivo il cinema indipendente italiano”. Sono “diverse – ha aggiunto - le opere sostenute dal nostro fondo audiovisivo regionale presenti nel programma del BFF44. Vogliamo investire ancora di più sul cinema indipendente, perché investire nel cinema per noi non è solo un investimento culturale ma di valore per l’intero territorio”.

“Con questa edizione numero 44, il Bellaria Film Festival si conferma fiore all’occhiello della nostra offerta culturale - commenta il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti - in nome di una programmazione vastissima in cui spiccano oltre quaranta anteprime italiane e cinque anteprime internazionali, installazioni artistiche, retrospettive e momenti di formazione. Con il filo comune rappresentato dallo spessore degli ospiti e degli interpreti che daranno volto e sostanza a cinque giorni tra arte, dialogo e sperimentazione. Una manifestazione che in questi anni ha avuto, grazie anche ad Approdi e alla direzione artistica, un’ulteriore crescita in termini di spessore e prestigio, senza perdere la capacità di tenere agganciato il pubblico: facendo registrare numeri record e restando, orgogliosamente, bellariese e figlia del territorio. L’istantanea che ben sintetizza questa vocazione unica è l’appuntamento straordinario dell’inaugurazione, con la riapertura pubblica del Cinema Apollo dopo oltre vent’anni, restituito alla comunità grazie a un’ambiziosa e trasversale opera di ristrutturazione”.

Patrocinato dal Ministero della Cultura e realizzato grazie al Comune di Bellaria Igea Marina, col sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo – MiC e della Regione Emilia-Romagna, il Festival è organizzato da Approdi, start-up di cinema d’autore, main partner Cinecittà.

Riapre il Cinema Apollo

La giornata inaugurale, mercoledì 6 maggio, sarà segnata proprio dalla riapertura pubblica del Cinema Apollo, struttura che si affaccia sulla spiaggia di Bellaria (via Muggia 16, zona Cagnona), costruita nel 1910 dal cesenate Erardo Lugaresi che fu proprietario e gestore della prima sala cinematografica cittadina, aperta al pubblico nel 1925. L’edificio, caratterizzato da una facciata semplice, in stile Liberty, era stato costruito sul terreno di famiglia e venne utilizzato anche come sala da ballo e teatro. Chiuso alla fine degli anni Settanta fu riconvertito in una rimessa di barche. Nel 2023 lo spazio fu temporaneamente riaperto in occasione della 41° edizione del Bellaria Film Festival. Con un’operazione di ristrutturazione condotta da Approdi grazie al supporto dell’azione 1.3.4 della Regione Emilia-Romagna per il sostegno all’innovazione e agli investimenti delle imprese del turismo, dei servizi e del commercio, delle imprese culturali e creative, la sala del Cinema Apollo sarà una delle location del Festival con le proiezioni di alcuni film del concorso Casa Rossa e Casa Rossa Internazionale ma non solo. Nella prima giornata del festival, alle ore 18, qui sarà inaugurata la mostra dell’artista e cineasta ravennate Yuri Ancarani, allestita nell’atrio del cinema: una installazione dal titolo Ciao Musica, che rilegge in chiave femminile e contemporanea la tradizione romagnola degli sciucarèn, gli schioccatori di frusta. Alle 19,30, nel limitrofo Residence Giardino cerimonia di Inaugurazione ufficiale della 44° edizione del Bellaria Film Festival con brindisi e DJ set a cura di TBC.

Apertura con “The loneliest man in town”

“Senti questo battito?” è il claim di questa edizione del Bellaria Film Festival, un riferimento al battito del cuore per significare un movimento perpetuo trasformativo e l’impulso empatico nei confronti degli altri. Il Premio Speciale BFF44 - i film che liberano la testa va perciò quest’anno alla coppia di autori esempio di un cinema libero e umanista Tizza Covi e Rainer Frimmel per The Loneliest man in town - ritratto di un musicista enigmatico presentato in concorso al Festival di Berlino - che sarà proiettato mercoledì 6 maggio (ore 21) alla Sala Hera- Cinema Astra come film di apertura del Bellaria Film Festival.

La giornata di chiusura del BFF sarà invece dedicata alla presentazione di due anteprime di film italiani: La bolla delle acque matte di Anna Di Francisca (Sala Hera – Cinema Astra ore 17), in sala dall’11 maggio con Incipit Film in collaborazione con Kio Film: ambientato in un borgo umbro devastato dal terremoto, ha come protagonista Lorenzo (l’attore Fausto Russo Alesi, che sarà presente a Bellaria) che cerca di ripopolare il paese aprendo un ristorante multietnico. Nel cast anche l’attrice di origini ravennati – una lunga carriera a teatro iniziata con Dario Fo e Franca Rame, e con l’ex Paolo Rossi, tra gli altri - Lucia Vasini.

Chiuderà il programma del BFF44, nella serata delle premiazioni, la proiezione del film Con la pioggia dentro di Matteo Berruto, documentario intorno alla figura di Giorgio Canali, un protagonista della storia della musica punk e rock italiana: membro e chitarrista dei CCCP – Fedeli alla linea e dei successivi CSI, fino ad oggi, cantautore in solitaria e con i Rossofuoco, sarà in sala insieme al regista del film.

La presenza di film dell’Emilia-Romagna continua con l’evento speciale Frontemare, cent’anni di Riviera Romagnola, di Luciano Manuzzi (9 maggio, ore 10,30 Cinema Apollo). Dall’autore di Fuori stagione – film che nel 1982 gli valse un David di Donatello come miglior esordio - un documentario che riflette sull’identità della Riviera romagnola come simbolo di vacanze nell’immaginario collettivo, ma rivela anche un volto invernale sospeso e silenzioso.

Tra i film fuori concorso anche Un mare molto piccolo di Luka Bagnoli e Elisa La Boria, documentario sul Delfinario di Rimini, tra ricordo e indagine (10 maggio, ore 17,30 Palazzo del Turismo).

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