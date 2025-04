Bellaria Film festiva 2025, “Una marea risale gentile”: il programma dal 7 all’11 maggio

Il cinema delle cineaste, gli sguardi e i percorsi spesso non allineati delle donne in un anno segnato da una forte presenza femminile sugli schermi cinematografici. “Una marea risale gentile” è il titolo e l’ispirazione della 43^ edizione del Bellaria Film Festival che torna dal 7 all’11 maggio 2025.

Casa del cinema indipendente italiano, punto di riferimento di nuove e coraggiose sperimentazioni del linguaggio cinematografico, il Bellaria Film Festival è stato presentato questa mattina in conferenza stampa, in Regione, a Bologna, dall’assessora alla Cultura, Gessica Allegni, dal sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, dalla direttrice del Bellaria Film Festival Daniela Persico e dal direttore organizzativo, Sergio Canneto.

“Siamo orgogliosi di sostenere questo Festival da sempre attento ai nuovi linguaggi cinematografici e capace di coinvolgere i giovani operatori di settore - sottolinea Allegni-. La scelta di valorizzare le storie al femminile, di dare spazio allo sguardo delle donne, in un anno contrassegnato da troppi episodi di violenza sui loro corpi, è per noi un atto concreto verso quel necessario cambiamento culturale che è al centro delle politiche regionali. Bene, quindi, che una delle manifestazioni più longeve d’Italia abbia deciso di rappresentare in modo non retorico il femminile nel cinema. Grazie agli organizzatori, a tutte le artiste e gli artisti che saranno presenti in Romagna e al pubblico che Bellaria saprà accogliere come sempre in modo impeccabile. Confidiamo che anche quest’anno il Festival saprà regalarci emozioni e spunti di riflessione, per far sempre di più dell’Emilia-Romagna una terra di cinema”.

“Il Bellaria Film Festival è un momento storico importantissimo per la città, un festival che ha 43 anni e si inserisce ampiamente nel ciclo dei grandi storici festival del cinema, in particolare è il festival per eccellenza del cinema indipendente- ha detto il sindaco di Bellaria Igea Marina Filippo Giorgetti-. Siamo felici che continuino due grandi linee guida per questa edizione: il coinvolgimento dei giovani e poi la particolarità di questa annata è che è un festival in rosa, non solo per i colori scelti, ma proprio perché le donne sono ultra protagoniste di questa edizione. È un festival di cui la città si sta sempre più riappropriando in termini di partecipazione e di sensibilità, quindi siamo molto felici di questo”.

“I festival sono piccole utopie: per questo ho immaginato come potesse essere il mondo alla rovescia - afferma la direttrice del BFF, Persico-. Parlando di cinema è quello che ci fanno vedere coloro che, per ragioni diverse, sono state tenute ai margini del sistema. Un festival con il 70% dei film realizzati da registe donne? Un festival che dia spazio ai giovanissimi e a chi racconta altre comunità e altre sensibilità? Oggi è possibile, anzi è quello di cui abbiamo bisogno in un mondo sempre più segnato dai muri dell’incomprensione”.

“Bellaria continua a proporsi come luogo di confronto tra generazioni, uno spazio plurale e orizzontale- aggiunge il direttore organizzativo, Canneto-, dove costruire insieme non una ma molteplici bussole, tante quante possono essere necessarie per orientarsi nei diversi percorsi da intraprendere fra creatività, industria, pubblico e autorialità. Un festival capace di rafforzare collaborazioni e di crearne di nuove”.