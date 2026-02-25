Bellaria festeggia il 70° compleanno con una grande cerimonia

Tanti auguri Bellaria: sabato 28 febbraio si celebra il 70° compleanno.
Sabato 28 febbraio, a settant’anni esatti dall’emanazione del decreto costitutivo del Comune autonomo di Bellaria Igea Marina, la comunità cittadina è chiamata a celebrare questa fondamentale ricorrenza nella cerimonia organizzata per l’occasione in piazzetta Fellini, di fronte alla Biblioteca Comunale Alfredo Panzini. “Quella di sabato, intende essere una vera e propria festa di compleanno, a cui invito tutta la cittadinanza a prendere parte: per stringerci attorno alla nostra storia, ai valori che l’hanno contraddistinta, ricordando tutti coloro che si spesero per guadagnare l’autonomia e, al contempo, guardare al futuro, che vogliamo prospero, della nostra comunità.” Queste le parole con cui il sindaco Filippo Giorgetti introduce l’appuntamento di sabato, quando farà gli onori di casa insieme a una rappresentanza della Giunta comunale.