Bellaria festeggia il 70° compleanno con una grande cerimonia

La nascita del Comune di Bellaria Igea Marina è legata a doppio filo allo sviluppo economico e sociale del Paese negli anni Cinquanta e alla crescita del protagonismo dell’imprenditoria locale applicata al turismo. Componenti che fanno da sfondo e favoriranno dopo il secondo conflitto mondiale, la formazione di un agguerritissimo e trasversale comitato promotore finalizzato proprio alla conquista dell’autonomia degli allora territori della periferia Nord del Comune di Rimini denominati Bordonchio, Bellaria e Cagnona. Comitato il quale seppe rilanciare istanze e ambizioni che avevano cominciato a maturare negli anni Trenta e che per due decenni avevano incontrato rinvii o pareri contrari, laddove non aperta avversione. La svolta definitiva nell’estate, con la storica decisione favorevole espressa da un commissario prefettizio: fu il via per un rapido iter amministrativo che vivrà gli altri momenti decisivi il 17 gennaio 1956, data di emanazione del decreto firmato dall’allora presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, e il 28 febbraio dello stesso anno con l’istituzione vera e propria del nuovo Ente. Seguiranno, di lì a poco, le prime elezioni amministrative il 27 maggio e, l’11 giugno, il primo Consiglio Comunale con annessa elezione di Nino Vasini quale primo Sindaco di Bellaria Igea Marina.