Bellaria, Festa della Piadina 2024, il programma di sabato 14 settembre

Anche in questa seconda giornata di Fiera, oltre a gustare la piadina in tutte le salse sono tanti gli eventi in programma a Bellaria sabato 14 settembre.

Si comincia sempre con l’apertura, dalle 10, nell’Isola dei Platani, con i mercatini, mentre dalle 12 dall’Isola dei Platani fino a Piazza Matteotti le piadinerie saranno aperte e pronte a preparare gustose piadine: La Banca del Tempo, Pro Loco Bellaria, La Capannina, I Sapori di una volta, Piadineria dalla Quinta, Da Liviano non solo piadina e Borgata Vecchia.

In Piazzetta Fellini, dalle 16 alle 18, Bimbi in Arte, con il laboratorio gratuito per bambini di modellazione della creta in collaborazione con l’Associazione Scultura Riccione. L’iniziativa è sempre portata avanti dall’Associazione Arte Invisibile. (Prenotazione 0541/347553).

Sempre in Piazzetta Fellini, ma di fronte la Biblioteca Comunale Panzini, alle 18,30, prosegue la rassegna La Romagna dei Libri con la presentazione di “Transatlantica (Romagna&America). Vicende, pesonaggi, luoghi. I tanti aspetti di una lunga relazione” con la presenza di Eraldo Baldini e Alberto Pagani.

Dalle 19 alle 22, musica per tutti con il dj set Space Invaders presso lo stand Borgata Vecchia. Per chi invece ha voglia di fare un giro tra i mercatini di artigianato, alle 20 aprono quelli in via Perugia.

Alle 21, alla Panzini, va in scena “Buon Compleanno Pier Vittorio”, un omaggio a Tondelli dello studioso Enos Rota.

Alla stessa ora, ma in Piazza Don Minzoni, la seconda serata di prefinale del Concorso Miss Mamma Italiana organizzato da Te.Ma Spettacoli in collaborazione con Fondazione Verdeblu.

La giornata si chiude con un altro po’ di musica, in Piazzale Perugia, grazie al concerto live dell’Orchestra Arcobaleno. Composta da 8 elementi, l’orchestra spazia dal liscio ai balli di gruppo più in voga, proponendo al pubblico le più belle canzoni di musica leggera italiana e internazionale. In Piazzale Perugia sarà possibile anche ballare grazie alla pista appositamente creata.