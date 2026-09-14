Bellaria, fenicottero in spiaggia molestato da cani e curiosi: salvato dal Cras

Bellaria-Igea Marina
  • 14 settembre 2026
Il fenicottero sulla spiaggia
Il fenicottero sulla spiaggia

Esemplare di fenicottero messo in salvo dal Cras. Se ne stava tranquillo sulla battigia del bagno 77 di Bellaria Igea Marina ma i cani lo rincorrevano e i curiosi non smettevano di fotografarlo. Da qui una raffica di segnalazioni al Cras di Rimini (Centro recupero animali selvatici) che è accorso con celerità. «Ora il fenicottero si trova nella nostra sede - spiega la referente Clara Corbelli - e lo libereremo già nei prossimi giorni. Che questi animali si riposino dopo il volo non è qualcosa di fuori dalla norma, mentre lo è il clamore esploso attorno al volatile che gli ha impedito una breve tregua».

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