Bellaria, fenicottero in spiaggia molestato da cani e curiosi: salvato dal Cras

Esemplare di fenicottero messo in salvo dal Cras. Se ne stava tranquillo sulla battigia del bagno 77 di Bellaria Igea Marina ma i cani lo rincorrevano e i curiosi non smettevano di fotografarlo. Da qui una raffica di segnalazioni al Cras di Rimini (Centro recupero animali selvatici) che è accorso con celerità. «Ora il fenicottero si trova nella nostra sede - spiega la referente Clara Corbelli - e lo libereremo già nei prossimi giorni. Che questi animali si riposino dopo il volo non è qualcosa di fuori dalla norma, mentre lo è il clamore esploso attorno al volatile che gli ha impedito una breve tregua».