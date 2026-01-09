Bellaria, famiglie numerose: stanziati contributi per 10mila euro, ecco il bando

E’ online, con scadenza fissata a sabato 28 febbraio, l’avviso pubblico che riguarda l’assegnazione di contributi a sostegno delle famiglie numerose di Bellaria Igea Marina: ammonta a 10.000 euro il fondo stanziato, per un’iniziativa che si rivolge in particolare a quei nuclei che abbiano quattro o più figli fiscalmente a carico, anche in affido.

Tra i requisiti richiesti per accedere al sussidio, la residenza anagrafica nel Comune di Bellaria Igea Marina ed un valore ISEE 2026 ordinario del nucleo familiare non superiore a 25.000 euro, posto che il richiedente deve già avere la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) in corso di validità alla data di scadenza della raccolta domande. Si sottolinea altresì che si intendono figli a carico coloro che non abbiano percepito un reddito complessivo nel corso dell’anno superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili; per i figli di età sotto i ventiquattro anni, tale limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.

Come detto, le risorse complessivamente messe a disposizione sono pari a 10.000 euro: frutto di 4.000 euro di risorse comunali con cui l’Amministrazione ha integrato i circa 6.000 euro di fondi regionali assegnati a Bellaria Igea Marina nell’ambito del Programma attuativo annuale 2025 del Distretto di Rimini. Per quanto riguarda l’assegnazione dei contributi, la determinazione degli importi da assegnare a ciascun beneficiario avverrà ripartendo le risorse disponibili per il numero totale dei figli fiscalmente a carico componenti i nuclei aventi diritto, e successivamente moltiplicando tale importo per il numero dei figli fiscalmente a carico effettivamente presenti in ciascun nucleo.