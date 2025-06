Bellaria, “ero uscito per andare in farmacia”: evade dai domiciliari e finisce in carcere

I Carabinieri della Stazione di Bellaria Igea Marina hanno dato esecuzione a ordinanza di carcerazione nei confronti di un albanese di 35 anni, già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali e detenzione domiciliare. Il personale dell’Arma si è recato presso l’abitazione dell’uomo verificando la sua assenza, in violazione delle prescrizioni imposte. L’uomo, successivamente, provava a giustificare la condotta riferendo ai militari di essersi recato in farmacia, fatto però smentito dagli accertamenti eseguiti. A seguito delle violazioni, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per evasione, nonché segnalato all’Ufficio di Sorveglianza di Bologna che ha sospeso in via cautelare la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, ordinando il ripristino del carcere.