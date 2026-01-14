Bellaria è la regina dei matrimoni: “L’indotto fa bene all’economia”

Ad aumentare sono stati i riti religiosi, passati da 13 a 20, mentre quelli civili si assestano a 50 (+1). Tra questi, 26 sono state celebrati presso il municipio, che ha accolto anche un’unione civile, una alla Torre Saracena e una nei locali della Biblioteca, ma è soprattutto la cornice del “Blu Suite Hotel” a trainare il successo delle location alternative: ben 22 quelli accolti dalla struttura di viale Pinzon, a cui si aggiunge un’unione civile. Non mancano le ricadute positive sul tessuto economico belligeano.

Motivo di soddisfazione, conferma il primo cittadino, è la crescita in generale del prodotto wedding in grado di generare opportunità preziose non solo per il comparto ricettivo ma anche per il mondo della ristorazione, i pubblici esercizi, i catering, le attività commerciali e le professionalità appartenenti a diversi settori, dai parrucchieri ai fiorai all’intrattenimento.

Merita di essere sottolineato, l’indotto analogo che ruota attorno alle cerimonie celebrate presso la residenza comunale affiancata poi da un secondo momento, che sia un aperitivo o un ricevimento.