Bellaria è la regina dei matrimoni: “L’indotto fa bene all’economia”

Bellaria Igea Marina regina del Wedding, boom nel 2025. I fiori d’arancio spuntano nel lungomare: la città di Panzini si conferma meta ambita dalle coppie per dirsi “sí” con 70 matrimoni, 8 in più rispetto all’anno precedente che aveva già registrato la cifra più alta raggiunta in anni recenti.
«Una crescita che fa ben sperare, un dato senz’altro non esaustivo ma che offre una chiave di lettura positiva sullo stato di salute della nostra comunità, al pari del numero dei nuovi nati finalmente tornato a crescere», commenta il sindaco Filippo Giorgetti.