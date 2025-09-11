Bellaria e il boom di matrimoni: “Un mercato in crescita”

Bellaria-Igea Marina
Un matrimonio in spiaggia
Un matrimonio in spiaggia

Procede spedito lo sviluppo del turismo matrimoniale a Bellaria Igea Marina, città che offre molti punti scenografici per dirsi “sì”. Fiori d’arancio alla mano, dal 1° gennaio 2025 al 15 settembre, brillano in calendario 45 matrimoni (39 quelli civili di cui 16 officiati in sala consiglio, uno alla Torre saracena e 22 al Blu Suite Hotel).

Nell’intero 2024 i matrimoni si erano “fermati” a 62: 49 civili, 13 religiosi, più un’unione civile. Di questi 35 sono state celebrate in municipio, 3 alla Biblioteca comunale, 6 al Blu Suite Hotel, una al Castello Benelli e 4 al Beky Bay. Si è trattato di 11 matrimoni in più rispetto ai 51 del 2023 e, in generale, di una delle cifre più alte fatta registrare negli ultimi anni.

Nozze da favola

Tra i protagonisti del nuovo corso c’è Katia Foschi che, al timone del Blu Suite Hotel, ricorda di aver accolto il primo matrimonio «nel 2017 prima di accantonare questo business in mancanza di una struttura abbastanza ampia». La svolta arriva dopo il 2022, grazie alla ristrutturazione e all’ampliamento di sala ristorante e area-spiaggia, realizzando anche un giardino vista mare. Duplice l’obiettivo: «sviluppare gli eventi aziendali e il comparto wedding, dalle cerimonie più intime ai “sì” in grande stile, dopo un corso seguito nelle Marche». A condividere l’idea chiave per destagionalizzare il turismo il sindaco Filippo Giorgetti.

Prossimo step

Ora dal 6 aprile al 18 ottobre il suo albergo conterà 34 matrimoni, («6 di residenti e 28 di lombardi o in minor numero emiliani, in media dai 35 anni in su con un 30% circa di ultracinquantenni»), con chiusura prevista il 6 novembre. Per il 2026 l’agenda conta già «10 prenotazioni di cui 4 unioni civili». Tra i punti di forza ricorda il talento dello chef Giovanni Maniaci che cura anche hotel e ristorante. «Negli anni è aumentato il numero dei riti civili e le feste di neosposi con figli al seguito», nota Foschi che offre cornice anche a altre feste, dai battesimi alle lauree, collabora con gli alberghi del territorio per il pernottamento degli invitati e consiglia professionisti belligeani o delle vicinanze, con ricadute positive sulla comunità. Intanto fervono i preparativi per Rimini Sposi Expo, che ospiterà al Blu suite per il secondo anno consecutivo, l’11 e 12 ottobre dalle 9 alle 18, con ingresso libero. Una vetrina di eccellenze, che strizza l’occhio agli ultimi trend, per chi si è deciso al grande passo.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui