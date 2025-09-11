Bellaria e il boom di matrimoni: “Un mercato in crescita”

Procede spedito lo sviluppo del turismo matrimoniale a Bellaria Igea Marina, città che offre molti punti scenografici per dirsi “sì”. Fiori d’arancio alla mano, dal 1° gennaio 2025 al 15 settembre, brillano in calendario 45 matrimoni (39 quelli civili di cui 16 officiati in sala consiglio, uno alla Torre saracena e 22 al Blu Suite Hotel). Nell’intero 2024 i matrimoni si erano “fermati” a 62: 49 civili, 13 religiosi, più un’unione civile. Di questi 35 sono state celebrate in municipio, 3 alla Biblioteca comunale, 6 al Blu Suite Hotel, una al Castello Benelli e 4 al Beky Bay. Si è trattato di 11 matrimoni in più rispetto ai 51 del 2023 e, in generale, di una delle cifre più alte fatta registrare negli ultimi anni.

Nozze da favola

Tra i protagonisti del nuovo corso c’è Katia Foschi che, al timone del Blu Suite Hotel, ricorda di aver accolto il primo matrimonio «nel 2017 prima di accantonare questo business in mancanza di una struttura abbastanza ampia». La svolta arriva dopo il 2022, grazie alla ristrutturazione e all’ampliamento di sala ristorante e area-spiaggia, realizzando anche un giardino vista mare. Duplice l’obiettivo: «sviluppare gli eventi aziendali e il comparto wedding, dalle cerimonie più intime ai “sì” in grande stile, dopo un corso seguito nelle Marche». A condividere l’idea chiave per destagionalizzare il turismo il sindaco Filippo Giorgetti.

Prossimo step