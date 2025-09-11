Bellaria e il boom di matrimoni: “Un mercato in crescita”

Tra i protagonisti del nuovo corso c’è Katia Foschi che, al timone del Blu Suite Hotel, ricorda di aver accolto il primo matrimonio «nel 2017 prima di accantonare questo business in mancanza di una struttura abbastanza ampia». La svolta arriva dopo il 2022, grazie alla ristrutturazione e all’ampliamento di sala ristorante e area-spiaggia, realizzando anche un giardino vista mare. Duplice l’obiettivo: «sviluppare gli eventi aziendali e il comparto wedding, dalle cerimonie più intime ai “sì” in grande stile, dopo un corso seguito nelle Marche». A condividere l’idea chiave per destagionalizzare il turismo il sindaco Filippo Giorgetti.