Bellaria, è ai domiciliari e spintona i Carabinieri durante un controllo: 52enne in carcere

I Carabinieri di Bellaria hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal Tribunale di Rimini, che ha disposto la custodia in carcere nei confronti di un uomo di origini albanesi, già sottoposto ai domiciliari per reati legati agli stupefacenti. Nel corso di un controllo serale, l’uomo è stato notato dai militari all’esterno della propria abitazione mentre parlava con un altro individuo, che si è dileguato frettolosamente. Alla vista della pattuglia, nel tentativo di rientrare rapidamente all’interno del domicilio per eludere il controllo, il 52enne avrebbe opposto resistenza spintonando uno dei militari intervenuti.

A seguito dell’episodio, oltre alla denuncia per evasione e resistenza a pubblico ufficiale, l’Arma ha inoltrato una segnalazione all’Autorità Giudiziaria. Il Tribunale di Rimini ha quindi sostituito la misura in corso con la custodia in carcere. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Rimini.