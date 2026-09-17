Bellaria, è ai domiciliari e spaccia cocaina da casa: 52enne arrestato

La cocaina dello spaccio nascosta nella scarpiera e sotto una tegola nel balcone. Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato un albanese, di 52 anni, per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scaturito da segnalazioni relative ad attività di spaccio nel territorio di Bellaria. Nel corso di un mirato servizio di osservazione e monitoraggio, gli investigatori hanno documentato la cessione di una dose di cocaina a un italiano di 40 anni, successivamente segnalato alla Prefettura. Immediatamente dopo, gli operatori della Squadra Mobile hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, albanese classe 1974, già sottoposto ai domiciliari nell’ambito di un altro procedimento penale. La cocaina è stata rinvenuta in parte all’interno di una scarpiera e in parte occultata sotto una tegola collocata sulla terrazza del balcone della cucina. Complessivamente sono state sequestrate 91 dosi, per un quantitativo di circa 160 grammi, oltre a 665 euro in contanti e a numeroso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Al termine degli adempimenti di rito, l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria per il giudizio direttissimo.