Bellaria. Due nuovi defibrillatori per la Polizia locale

Bellaria Igea Marina rafforza il proprio sistema di emergenza sanitaria con una significativa novità nel campo del soccorso e della sicurezza. Grazie a un finanziamento della Regione, il Comando di Polizia Locale ha ricevuto due defibrillatori di ultima generazione che andranno a sostituire le precedenti apparecchiature ormai datate.

I nuovi dispositivi si caratterizzano per la loro tecnologia avanzata e l’elevata “intelligenza” operativa, elementi che faciliteranno e renderanno più efficaci gli interventi degli agenti sul campo. Il potenziamento dell’equipaggiamento proseguirà con l’arrivo di un terzo defibrillatore dello stesso modello, che sarà installato in una postazione fissa sul territorio comunale.

La cerimonia si è svolta questa mattina alla presenza del Direttore della Centrale Operativa 118 per la Romagna, Maurizio Menarini, che ha effettuato la consegna ufficiale. Ad accoglierlo erano presenti il Sindaco Filippo Giorgetti, l’Assessore Ivan Monticelli, il Capo di Gabinetto con funzioni di supporto alla Sicurezza Antonio Amato e una rappresentanza della Polizia Municipale guidata dal Vice Comandante Giovanni Bagli.