Bellaria, dopo quasi 30 anni Fesani mette in vendita la tabaccheria

In vendita il negozio più multitasking del viale Pinzon a Igea Marina. Parliamo della tabaccheria-ricevitoria-cartoleria che Marco Fesani gestisce nella città di Panzini assieme alla madre Angela e a una storica dipendente. Il padre di Marco, Alfiero emigró in Svizzera dove conobbe la ragazza che sarebbe diventata sua moglie per poi tornare in Romagna nel 1966. Esattamente trent’anni dopo la coppia aprì quello che è considerato non solo un negozio, noto ai turisti italiani e d”oltralpe, ma un vero punto di riferimento per i residenti nella stagione invernale quando la maggior parte delle attività del lungomare chiude i battenti.

«L’obiettivo - spiega il titolare - è la meritata pensione ma siamo ancora nella fase del “pour parler”. Dopo aver visto l’annuncio dell’agenzia immobiliare, qualcuno si è fatto vivo per chiedere informazioni ma niente più. Morale? Se la vendita non andrà a buon fine, faremo slittare il pensionamento», conclude allargando le braccia. L’attività aperta nel 1999, era salita alla ribalta nel giugno del 2024 quando un ignoto Gastone vinse mezzo milione di euro con un gratta e vinci da cinque.