Bellaria, di notte sforna bomboloni e non ferma i clienti rumorosi: il mancato sonno dei vicini costa 4mila euro al fornaio

Ha lasciato chiacchierare, ridacchiare e parlare a voce alta i suoi giovani clienti nel cuore della notte, facendo orecchie da mercante alle lamentele dei vicini che rivendicavano il diritto di dormire in pace. Finché il caso non è approdato alle aule di Tribunale. Ora il titolare di un forno di Bellaria dovrà sborsare 4mila euro a titolo di risarcimento danni. Una condanna arrivata dopo la decisione del giudice di non applicare una pena di altro tipo, ritenendo di lieve entità il reato posto in essere (quello previsto dall’articolo 659 del codice penale: disturbo del riposo delle persone), ma stabilendo comunque una pena pecuniaria a titolo di ristoro.