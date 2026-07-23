Bellaria, dalle maglie di Juve, Inter e Milan ai profumi contraffatti: sequestrati oltre 300 prodotti

Nella giornata di ieri, il gruppo squadra della Polizia Locale di Bellaria impegnato nell’attività di antiabusivismo commerciale in spiaggia, è intervenuto in zona Cagnona, dove sono stati effettuati due cospicui rinvenimenti di merce abusiva: presumibilmente abbandonata poco prima, è stata così sottratta alla vendita illegale. Nel complesso, circa 150 i prodotti rinvenuti, tutti capi di abbigliamento. Recuperato dagli agenti, il materiale è stata trasportato presso il comando, dove il tutto è stato catalogato e verbalizzato.

Sempre ieri, si segnala un secondo colpo inferto all’abusivismo commerciale. Teatro, in questo caso, il mercato settimanale di Bellaria, dove il personale della PM impegnato in attività di controllo esterno, è intervenuto in seguito a richiesta ed avendo ricevuto segnalazione - da parte di altri operatori del mercato - della presenza di un ambulante intento nella vendita di profumi contraffatti. Giunti sul posto insieme a una squadra della Guardia di Finanza, gli agenti del Comando di via Leonardo da Vinci ne hanno coadiuvato le attività: che hanno portato a cogliere sul fatto un operatore impegnato nella vendita di ben 160 confezioni di profumi recanti etichette di noti brand, ma contraffatte. L’intervento ha comportato attività di accertamento e di sequestro del materiale.