Bellaria, crescono le iscrizioni: in arrivo nuove aule all’istituto alberghiero

Anno nuovo, spazi nuovi: in arrivo due aule in più per l’alberghiero di Bellaria Igea Marina, la sezione distaccata dell’Istituto “Malatesta” di Rimini con sede al Palacongressi, che ha visto la luce nel 2022 dopo adeguamenti dell’edificio per oltre 600mila euro. L’ampliamento, approvato dall’amministrazione comunale, che gli studenti troveranno sotto l’albero, è finalizzato alla progettazione di due nuove aule didattiche, da realizzare in ampliamento rispetto al progetto esistente, per inserire altrettanti sezioni, a fronte di un investimento da 202mila euro, fra importo dei lavori e delle forniture e somme a disposizione dell’amministrazione. Lavori che puntano a sfruttare al meglio gli spazi, ottimizzando la disponibilità senza condurre a costruzioni ex novo. La necessità è dettata dall’aumento del numero di studenti iscritti, per un totale di 115, nel rispetto delle esigenze di crescita e diversificazione dell’offerta formativa.