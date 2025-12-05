Bellaria, crescono le iscrizioni: in arrivo nuove aule all’istituto alberghiero

Anno nuovo, spazi nuovi: in arrivo due aule in più per l’alberghiero di Bellaria Igea Marina, la sezione distaccata dell’Istituto “Malatesta” di Rimini con sede al Palacongressi, che ha visto la luce nel 2022 dopo adeguamenti dell’edificio per oltre 600mila euro. L’ampliamento, approvato dall’amministrazione comunale, che gli studenti troveranno sotto l’albero, è finalizzato alla progettazione di due nuove aule didattiche, da realizzare in ampliamento rispetto al progetto esistente, per inserire altrettanti sezioni, a fronte di un investimento da 202mila euro, fra importo dei lavori e delle forniture e somme a disposizione dell’amministrazione. Lavori che puntano a sfruttare al meglio gli spazi, ottimizzando la disponibilità senza condurre a costruzioni ex novo. La necessità è dettata dall’aumento del numero di studenti iscritti, per un totale di 115, nel rispetto delle esigenze di crescita e diversificazione dell’offerta formativa.

«La preside Sabina Fortunati - precisa il sindaco, Filippo Giorgetti, alzando il sipario sull’allargamento - ha “smezzato” una classe, la 3A mentre, nell’anno scolastico ancora in corso, abbiamo salutato l’arrivo di due nuove classi prime. Segno - sottolinea - che la scuola funziona». Poi fa il punto sulle tempistiche. «I lavori erano iniziati nell’agosto scorso, poi alcuni aspetti procedurali ne hanno decretato la sospensione, fino alla nuova determina, che è stata approvata di recente dalla giunta comunale. Nel frattempo, in previsione della prossima classe quinta, abbiamo avviato un intervento per delimitare due nuove aule, così da avere un totale di sette classi, l’aula docenti, il laboratorio di informatica e gli spogliatoi».

Impossibile, invece, determinare con esattezza quando finirà il cantiere. L’obiettivo, chiarisce ancora il primo cittadino, «è quello di fornire risposte alle esigenze attuali e future di questo istituto. Intanto i numeri confermano che la scelta di istituire la prima scuola superiore di Bellaria Igea Marina, è stata giusta e, quindi, apprezzata da famiglie e studenti».

Il progetto esecutivo è stato affidato alla ditta “Fratelli è Possibile”, con sede in via Marecchiese a Santarcangelo, con un importo di 145.978 euro più Iva al 10%, per un totale di 160.576 euro.

