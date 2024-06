Sale l’attesa a Bellaria per l’evento “Corri per i più piccoli del mondo”, la due giorni consacrata al podismo in programma il 15 e 16 giugno. Un grande contenitore di sport e solidarietà che partirà ufficialmente sabato 15 giugno (dalle ore 18) con la Family Run (passeggiata non competitiva aperta a tutti) e si concluderà il giorno dopo con il Bim Triathlon Olimpico, evento di grande spessore agonistico, da quest’anno non a caso nobilitato dal titolo federale “Olimpico Gold”.

Triathlon

Le iscrizioni alla gara di Triathlon (sul portale ufficiale Endu.net) si chiuderanno mercoledì prossimo (12 giugno): “Abbiamo richieste ogni giorno - spiega Andrea Arcidiacono, responsabile dell’Elite Team Italia - siamo già vicini ai 500 iscritti, dunque ben oltre il numero della scorsa edizione e anche al di là delle nostre più rosee aspettative. Stiamo registrando un grande interesse e per un evento ‘giovane’ come il nostro non é un dato scontato. Anche per la Family Run abbiamo ottime sensazioni, anche se, in questo caso, non é facile azzardare previsioni visto che ci si potrà iscrivere, oltre che direttamente sul nostro sito eliteteamitalia.it, anche il giorno stesso della gara”.

Family Run

La Family Run - aperta a famiglie, bambini, anziani e disabili - si snoderà lungo tre distanze: 3 km, 5 km e 10 km. Sarà soprattutto una festa tra musica, divertimento, cocomerate e “truccabimbi”, ma l’aspetto più importante é la sua finalità benefica: il ricavato della manifestazione sarà infatti devoluto a “A un passo da te – La casa delle famiglie”, il progetto de La Prima Coccola ODV che offre accoglienza gratuita ai genitori di neonati prematuri presso l’Ospedale Infermi di Rimini: “Lanciamo un appello a tutti i bellariesi ad unirsi a questa grande festa - prosegue Arcidiacono - con un piccolo gesto, infatti, si potrà contribuire concretamente ad una buona causa”. All’evento prenderà parte anche una delegazione di ‘Corrinzolando’, un’associazione di pet-therapy che promuove lo sport tra i diversamente abili con l’aiuto dei cani da accompagnamento. Domenica 16 giugno, invece, la parte ludica lascerà il posto all’agonismo con la disputa dell’attesissimo Bim Triathlon Olimpico che, con partenza alle ore 9.30, si snoderà sulle seguenti distanze: nuoto (1.5 km), ciclismo (40 km) e corsa (10 km).

Campioni e atleti paralimpici

La competizione - aperta ad atleti professionisti e amatori (anche paratleti) - metterà alla prova i partecipanti in tre discipline avvincenti, offrendo spettacolo e adrenalina. Da quest’anno, la Federazione Triathlon ha affidato alla rassegna bellariese il titolo di “Olimpico Gold” e, per il terzo anno consecutivo, il Bim Triathlon Olimpico farà parte del circuito Tri-Cup Age Group Emilia Romagna: “Anche quest’anno - evidenzia Andrea Arcidiacono - abbiamo preparato un tracciato molto tecnico, il più veloce secondo molti in tutta la Romagna sulla distanza olimpica. E’ il percorso ideale per stabilire il proprio personale ed é una delle ragioni per cui anche diversi atleti di alto livello saranno al via della competizione. Penso a Mattia Ceccarelli, Sara Savoia o Giulio Molinari, che sono atleti con un palmares formidabile. Ma, al di là dello spirito agonistico e del montepremi che, essendo una gara Gold, sarà particolarmente appetibile, il nostro Bim Triathlon Olimpico é una gara dove l’agonismo non é mai esasperato e dunque avremo al via anche atleti meno esperti che si cimenteranno per la prima volta su questa distanza. Del resto Bellaria, con la sua spiaggia, le sue strade e la sua cultura dell’accoglienza, offre scenari perfetti per questa disciplina. Noi, per altro, abbiamo lavorato tantissimo sul fronte della sicurezza in modo che entrambi gli eventi possano svolgersi nella più totale serenità”. Presenti all’evento anche diversi paratriathleti come il riminese Giovanni Achenza che, dopo la partecipazione della scorsa edizione, sarà al via anche quest’anno della rassegna bellariese per preparare, dopo i due bronzi di Tokio 2020, le Paralimpiadi di Parigi.

Info asd.elite.team@gmail.com, https://eliteteamitalia.it