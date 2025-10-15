Bellaria, continua a perseguitare gli anziani genitori: 50enne arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un 50enne romagnolo accusato di violazione della misura del divieto di avvicinamento alle persone offese.
Durante la notte del 13 ottobre scorso, giungeva alla C.O. l’urgente richiesta di aiuto da parte di una coppia di persone anziane, residenti a Bellaria Igea Marina, che stavano subendo un’aggressione verbale all’interno della propria abitazione.
Giunti sul posto i Carabinieri identificavano il figlio quale presunto autore dell’aggressione, acclarando che lo stesso era già destinatario del provvedimento di divieto di avvicinamento ai congiunti poiché indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia, posti in essere nei loro confronti.
Al termine degli accertamenti il presunto aggressore veniva tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato sopra indicata e trattenuto nelle locali camere di sicurezza, come disposto dalla Procura della Repubblica di Rimini, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.