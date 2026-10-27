Bellaria, Comune europeo dello Sport: il sindaco ritira il titolo al Salone d’Onore del Coni

Una delegazione del Comune di Bellaria Igea Marina guidata dal sindaco Filippo Giorgetti è stata ospite ieri a Roma, in occasione del 38° Gala European City of Sport. Nella splendida cornice del Salone d’Onore del Coni, il primo cittadino ha ritirato ufficialmente a nome della città il titolo di ‘Comune europeo dello Sport 2028’: un’ulteriore, prestigiosa gratifica avvenuta alla presenza delle più alte autorità nazionali in ambito sportivo, che suggella il riconoscimento annunciato a inizio ottobre.