Bellaria Comune Europeo dello Sport 2028: lunedì la presentazione del dossier

Il prossimo fine settimana, Bellaria Igea Igea Marina vivrà una tappa significativa nel percorso avviato dall’Amministrazione per ottenere il titolo di ‘Comune europeo dello Sport 2028’. In programma infatti, tra sabato 30 e lunedì 1° giugno, la visita sul territorio della Commissione di valutazione Aces Europe, composta da Sabrina Gastaldi per ANCI, Marco Lombardi, Fabrizio Santangelo e Dario Scarpa per Aces Italia, e Paolo Donegà per ICSC (Istituto per il Credito Sportivo e Culturale).

E’ dell’inizio di quest’anno, l’annuncio del percorso avviato dall’Amministrazione per la candidatura di Bellaria Igea Marina al riconoscimento. Una sfida volta a promuovere lo sport, il benessere e i valori sportivi europei nella comunità, che porta con sé scenari estremamente concreti sul fronte degli impianti, della valorizzazione delle infrastrutture cittadine, dell’incremento delle attività e manifestazioni sportive a beneficio di residenti e turisti, e non da ultimo nell’accesso a contributi comunitari a sostegno dello sport. Un iter che vede Bellaria Igea Marina affiancata da ACES Italia, declinazione nazionale di ACES Europe: l’organizzazione con sede a Bruxelles che assegna annualmente, anche in ragione di dimensioni e popolazioni residenti, i titoli di Capitale, Città, Comune, Comunità, Isola e Regione Europea dello Sport. Un titolo, quello di ‘Comune europeo dello Sport, ottenuto da Bellaria Igea Marina già nel 2011 con un positivo impatto per tutto ciò che ruota attorno allo sport nella città di Panzini.

Ora, la corsa al riconoscimento per l’edizione 2028, che passerà attraverso l’importante step dei prossimi giorni, quando la Commissione sarà accompagnata in un approfondito sopralluogo delle strutture sportive, comprese le palestre delle scuole, e delle aree attrezzate per il benessere all’aperto, toccando anche con mano alcune manifestazioni in svolgimento proprio nel weekend, a partire dall’attesa Maratonina dei Laghi. A fare gli onori di casa, il Sindaco Filippo Giorgetti e l’Assessore allo Sport Francesco Grassi, ma anche una pluralità di rappresentanze, società e realtà associative che l’Amministrazione ha inteso coinvolgere per fare squadra e trasmettere lo straordinario senso di comunità che, da sempre, anima il movimento sportivo di Bellaria Igea Marina.