Bellaria, barboncino azzannato a morte da un pitbull, domenica da incubo per una coppia cervese

Un pitbull esce dal giardino di casa e attacca un barboncino, uccidendolo. Un pomeriggio terribile quello di ieri per una coppia cervese che stava passeggiando a Bellaria con il proprio barboncino. In via Tirreno, il pitbull si è avventato sul cagnolino, non dandogli scampo. La 40enne proprietaria del barboncino ha cercato in qualche modo di separarli, restando ferita in modo lieve. Sul posto gli agenti della Polizia Locale. Il pittbull era sfuggito dal giardino di un’abitazione di via Tirreno, per poi fare irruzione nel viale dei Platani, facendosi largo tra la folla e le bancarelle che coloravano l’area. Tempo qualche minuto e il fiuto del pittbull l’ha messo in allerta per la presenza di un altro cane, che si aggirava ignaro nei paraggi, ed è addosso al malcapitato che la bestia si è lanciata con estrema foga.