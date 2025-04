Bellaria, Bar e hotel K2, le storiche titolari vendono a una coppia di albanesi: “Sono loro i riminesi degli anni 50, pieni di energia”

Per un hotel di Igea Marina, per di più di fronte al mare, sul viale Pinzon dove niente parla di montagna, riconoscono quanto «K2 fosse un nome insolito e continui a esserlo». A quei tempi erano due bambine e quel nome «è cresciuto» insieme a loro tanto che una volta diventate grandi hanno dato spazio all’idea «di unire un’ospitalità dal tipico sapore romagnolo a un’ambientazione quasi orientale». Più che cugine «quasi sorelle», Rita e Patrizia si godranno ora il meritato riposo, ma non prima di aver trasferito ai nuovi proprietari del complesso, Max e Matilda, il testimone. La soddisfazione è quella di aver messo a frutto la passione ricevuta nel Dna dai genitori restando, come loro, albergatrici nell’anima.

Negli anni Rita ha sempre fatto gli onori di casa «dedicandosi agli ospiti, tenendo i contatti con loro, prendendosene cura durante il loro soggiorno». Patrizia invece aveva il suo regno in cucina conquistando generazioni di villeggianti. «Mai uno screzio tra noi cugine, - dicono - la famiglia è sempre venuta prima di tutto». Sono liete che a subentrare, in un punto di riferimento per abitanti e turisti, sia una giovane coppia residente a Igea. «Gli imprenditori di origine albanese - nota Rita - sono i riminesi degli anni Cinquanta: pieni di energia e voglia di fare».