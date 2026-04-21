Bellaria, Bar Carla, 60 anni vista mare: “Tutto iniziò con 5mila lire”

Da Gianni Morandi a Eros Ramazzotti, passando per Edoardo Bennato sino a Pupo e Donatella Rettore, l’aroma del suo caffè e il profumo dei bomboloni ha conquistato tutti. Il “Bar Carla dal 1966” spegne 60 candeline confermandosi un autentico punto di ritrovo per Bellaria Igea Marina. «La storia - spiega Annalisa Barberini, l’attuale titolare che ha raccolto il testimone nel 2019 - comincia sul lungomare Pinzon nel 1966 grazie a mia madre, Carla Antolini che, appena 21enne, investí 5mila lire per una licenza da poco depositata in Comune, partendo da un piccolo chiosco stagionale, dove vendeva vino, acqua e caffè. Tre anni dopo sono venuta al mondo io, crescendo tra i tavolini vista mare». Fino al 2018, l’anno in cui si è spenta, Carla è stata la colonna portante di questo luogo di ristoro e socializzazione, dove negli ultimi tempi poteva contare anche sull’aiuto del marito pensionato.