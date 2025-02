Bellaria, Avis: una nuova sede per oltre 900 soci

E’ stata inaugurata ufficialmente gli scorsi giorni, la nuova sede dell’Avis di Bellaria Igea Marina, che dal mese di gennaio accoglie le nobili attività dell’associazione, principale riferimento in Italia nell’ambito della donazione del sangue la cui sede nelle Città di Panzini venne fondata nel 1979.

Una storia di successo lunga più di 45 anni, che prosegue ora nei locali di via Luzzatti 15. “Spazi che l’associazione hanno ora in via esclusiva, accreditati dal punto di vista sanitario e pienamente convertiti all’attività di AVIS, grazie a una profonda opera di riqualificazione dei locali”, le parole dell’assessore al Welfare Ivan Monticelli, presente al taglio del nastro insieme al sindaco Filippo Giorgetti, al vice sindaco Francesco Grassi ed ai rappresentanti dell’Avis provinciale, che ha contribuito all’intervento di sistemazione e al trasferimento delle attività, il presidente Pietro Pazzaglini e il direttore sanitario Dott.ssa Paola Piccioni. “Un investimento da oltre 280.000 euro”, continua, “che ha visto la collaborazione tra Amministrazione Comunale e Ausl Romagna, che ringraziamo e la quale ha cofinanziato i lavori di ristrutturazione. Lavori che hanno consegnato ai volontari una sede di prestigio, che abbiamo pensato e voluto nel cuore di Bordonchio, il quartiere più popoloso di Bellaria Igea Marina, a ridosso del Parco del Gelso e di altre ampie aree verdi, nonché a pochi passi da servizi, luoghi di interesse e ad altra frequentazione da parte dell’utenza, dalla Caserma dei Carabinieri alla Farmacia Comunale.”

Soddisfatto anche il presidente dell’Avis di Bellaria Igea Marina, Marco Marconi, confermato alla guida dell’associazione nel direttivo avvenuto il 19 febbraio, che ha rinnovato le cariche per i prossimi quattro anni: “La nostra è una realtà in grande crescita, che ha chiuso il 2024 con quelli che possiamo considerare numeri record. In costante aumento le donazioni, che lo scorso anno sono state 1.574, ed il numero di soci, che ora sono oltre 900. Proprio la raccolta di nuove adesioni, l’avvicinare nuovi volontari, resta la mission principale per l’AVIS di Bellaria Igea Marina, che porteremo avanti anche quest’anno con le iniziative che hanno contribuito a questi ottimi risultati: a partire dalla presenza di un nostro punto informativo nel contesto dei principali eventi e manifestazione cittadini, oltre che la trasferta, un lunedì al mese, al vicino Iper di Savignano per rendere note e valorizzare le nostre attività e reclutare nuovi soci.”

“Il mondo del volontariato è da sempre un fiore all’occhiello della comunità di Bellaria Igea Marina”, prosegue poi l’assessore Monticelli. “Un mondo di generosità e dedizione al prossimo che vede impegnati, con passione e discrezione, migliaia di nostri concittadini. AVIS si inserisce in questo contesto virtuoso come eccellenza nell’eccellenza: al Presidente e a tutti i soci quindi”, conclude, “l’augurio di proseguire con successo le nobili attività dell’associazione, con l’auspicio di vedere crescere sempre più a Bellaria Igea Marina i numeri, già lusinghieri, legati alle donazioni di sangue.”