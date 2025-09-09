Bellaria. Apre l’agenzia di eventi cristiani: «Concerti e spettacoli sulla fede»

«Creiamo eventi da Dio». Realizza manifestazioni cristiane e sociali M&amp;M Blessed Events, l’impresa fondata, nell’agosto scorso, a Bellaria Igea Marina con sede in via Pisino 59. L’obiettivo? «Ispirare, connettere e celebrare la fede attraverso teatro, musica e iniziative comunitarie». Tutto nasce dalla visione condivisa di due amici uniti dalla passione per la fede e la cultura: il belligeano Tiziano Muccioli, imprenditore 51enne e il santarcangiolese Davide Mussoni, 49 anni e un lavoro nel settore commerciale degli infissi. Dal 2020, come battitori liberi, hanno realizzato oltre 50 eventi con più di 10mila partecipanti. Un’esperienza che ora riversano nella nuova avventura imprenditoriale. «Una bella sfida - commenta Muccioli - portare il bello in un mondo che insegue solo cattive novelle. Vogliamo essere un ponte tra la tradizione cristiana e le espressioni culturali contemporanee».