Bellaria. Apre l’agenzia di eventi cristiani: «Concerti e spettacoli sulla fede»

«Creiamo eventi da Dio». Realizza manifestazioni cristiane e sociali M&M Blessed Events, l’impresa fondata, nell’agosto scorso, a Bellaria Igea Marina con sede in via Pisino 59. L’obiettivo? «Ispirare, connettere e celebrare la fede attraverso teatro, musica e iniziative comunitarie». Tutto nasce dalla visione condivisa di due amici uniti dalla passione per la fede e la cultura: il belligeano Tiziano Muccioli, imprenditore 51enne e il santarcangiolese Davide Mussoni, 49 anni e un lavoro nel settore commerciale degli infissi. Dal 2020, come battitori liberi, hanno realizzato oltre 50 eventi con più di 10mila partecipanti. Un’esperienza che ora riversano nella nuova avventura imprenditoriale. «Una bella sfida - commenta Muccioli - portare il bello in un mondo che insegue solo cattive novelle. Vogliamo essere un ponte tra la tradizione cristiana e le espressioni culturali contemporanee».

Tra i format spicca “God Vibes - voci di luce”, concerti dove la musica cristiana e valoriale diventa veicolo «di condivisione, riflessione e crescita spirituale rafforzando il legame di fratellanza» e avvertendo il potere dei messaggi positivi che risuonano nelle canzoni «dal pop al metal». Non manca la sezione “Un viaggio nel viaggio” che assicura non solo l’accompagnamento a Medjugorje ma anche un percorso di crescita spirituale e personale. Altra proposta? “Changes-Storie di un nuovo inizio”, uno sguardo intimo «su vite rivoluzionate dalla fede attraverso testimonianze toccanti». E ancora, Faith & Taste: è «Il nostro invito - spiegano i due amici - a un’esperienza multisensoriale: cene a tema preparate con cura, testimonianze che nutrono lo spirito, musica e performance artistiche per celebrare la gioia dello stare insieme e la profondità dei valori». Entrando nel dettaglio dei servizi offerti si va dalla produzione di spettacoli teatrali originali con tematiche spirituali e sociali, coinvolgendo artisti di talento all’organizzazione di concerti e festival con artisti cristiani contemporanei, momenti di adorazione collettiva e celebrazione attraverso la musica. Senza dimenticare la progettazione di iniziative per sostenere le comunità, dalle raccolte fondi alle giornate di servizio «per tradurre la fede in azione concreta». Infine la consulenza e pianificazione di eventi dalla logistica alla promozione per chiese, enti no profit e gruppi cristiani.

Per informazioni: mm.blessedevents @ gmail.com.