Hanno dieci giorni di tempo i proprietari dell’hotel Arizona di Igea Marina per sistemare le difformità alle norme antincendio. In caso non vi riuscissero, quello che con le sue 125 camere è il più grande albergo dell’intera città, dovrà far sgomberare gli ospiti e, come recita un’ordinanza, vedrà scattare il divieto di prosecuzione dell’attività.

