Bellaria: “Aiutiamo la famiglia di Igor”, raccolta fondi dopo la scomparsa di un pilastro della parrocchia

Bellaria Igea Marina lancia la raccolta fondi per sostenere la famiglia del compianto Igor Rossi. Morto all’improvviso in casa all’età di 53 anni, per l’infermiere, molto conosciuto e amato nella città di Panzini, è stata disposta nei giorni scorsi un’autopsia. La scomparsa prematura di questo pilastro della parrocchia di Bellaria Monte ma anche del volontariato locale ha sconvolto nell’ultimo fine settimana l’intera comunità belligeana. Così, per aiutare la famiglia, in particolare i due figli che Igor ha lasciato, è stata aperta una raccolta fondi con bonifico intestato alla moglie del defunto, Grazia Bertelli. Igor si è sempre distinto durante i campi missionari spendendosi con altrettanta generosità anche per le manifestazioni folcloristiche in calendario. Era noto in città anche per la passione calcistica che lo vedeva in prima fila per il Milan. Per chi volesse contribuire alle donazioni, dando una mano ai familiari di Rossi, l’aban da segnarsi è IT 64 Z 03296 01601 000067662506.