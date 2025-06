Bellaria, addio a “Nico”, l’anima del bar Blumen

Igea Marina in lutto per la prematura scomparsa di Nicola Monticelli, anima del Blumen bar, ristorantino e albergo. Se n’è andato all’improvviso, all’età di appena 45 anni, in seguito a un malore nel sonno, Nicola “Nico” Monticelli, al timone dell’attività di via Tibullo ereditata dalla sua famiglia. Nella tarda mattina di ieri amici, clienti e parenti, ancora visibilmente commossi e increduli, hanno organizzato, in modo del tutto spontaneo, un ritrovo davanti alla storica locanda. Quasi una veglia per celebrare, a fronte di un dolore composto, «la sua generosità, oltre alla capacità d’ascolto che caratterizzava anche il padre, oste di altri tempi». «Ciao Nico adDio – scrive in un post il sindaco, Filippo Giorgetti -. Pazzesco, non ci credo, anni di scuola insieme e tu sei già stato chiamato. Buon viaggio, amico, che tu possa già riposare tra le braccia di Dio». Da Confcommercio Tiziano Muccioli lo ricorda così: «Un ragazzo di una bontà disarmante, sempre pronto ad offrire e offrirsi per il prossimo! Spesso arrivavo al bar e la proprietaria mi diceva: “Già pagato”, neanche a chiedere chi fosse stato. Quante volte entravo in ufficio in Confcommercio e i ragazzi mi dicevano: “Vai nella saletta che è passato Monticelli” e giù valanghe di pizze e ciambelle come se non ci fosse un domani. Che dire, Nico, ci hai fatto un bello scherzetto ma sono certo che stai bene, guardaci da lassù e prega che possiamo essere buoni e generosi come te! Ti voglio bene». Instancabile in sala e in cucina, grande tifoso del Cesena, Nicola era noto per i suoi piatti a base di pesce. Lascia la mamma Lina e la sua ragazza, Sara. Stasera alle 20.45 si reciterà il rosario presso la chiesa del Sacro Cuore di Igea mare dove domani, venerdì, alle 11 si terrà il funerale con partenza dal Blumen alle 10.