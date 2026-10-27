Addio a Claudio Urbinati, socio fondatore del Bellaria Basket

La città di Panzini in lutto per Claudio Urbinati, una vita spesa per la comunità. Tutta la famiglia del Bellaria Basket ricorda con affetto Claudio Urbinati, uno dei soci fondatori di questa società, il 1° giugno 2002 assieme a Paolo Borghesi e altri.

Urbinati è stato membro del consiglio direttivo, oltre che una figura fondamentale nella storia del sodalizio. Il nome è legato alla storica impresa edile e stradale “Urbinati Claudio & C. S.n.c.”.

Venuto a mancare nella giornata di giovedì scorso, ne piange la scomparsa anche la parrocchia igeana e più in generale il mondo del volontariato. «Ai famigliari le nostre più sentite condoglianze - affermano dal Bellaria Basket. Riposa in pace, Claudio».