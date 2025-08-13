A Rimini l’evangelizzazione in infradito. Don Marco e le messe all’alba e al tramonto in spiaggia a Bellaria: «Così assisto i fedeli in vacanza»

Un’ora di chiacchierata sul Vangelo, vista mare. Ovvero la fede non va in vacanza e diventa evangelizzazione. «È la grande novità dell’estate 2025 - spiega don Marco Foschi, parroco del sacro Cuore di Igea Marina -. Il vescovo, monsignor Nicolò Anselmi ha chiesto ai parroci di mare di promuovere incontri soprattutto sulla spiaggia». Altra novità la messa al tramonto che ha visto 200 fedeli riunirsi in grande armonia (prossimo appuntamento il 29 settembre al Bagno Gigi 93). Gran successo anche per le messe all’alba che procedono da giugno al ritmo di una a settimana, con un centinaio di presenze alla volta.