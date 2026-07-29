A Bellaria le finali nazionali di Miss Mamma Italiana dal 31 luglio al 2 agosto

Bellezza, eleganza, simpatia e talento – queste le caratteristiche delle mamme italiane che arriveranno a Bellaria dal 31 luglio al 2 agosto, per conquistare il titolo di “Miss Mamma Italiana 2026”. Il Concorso nazionale organizzato da Te.Ma. Spettacoli torna per il quinto anno consecutivo a Bellaria, per le sue fasi finali: un connubio che lega questo evento noto in tutta Italia, con la città dalla vocazione prettamente family – proprio per il tema trattato, ovvero la celebrazione della donna non solo come fulcro della famiglia, ma in tutte le sue sfaccettature, come madre, come persona, come artista.

Tre serate di spettacolo e bellezza, si svolgeranno con le fasi di prefinale nazionale, venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto presso Piazza Santa Margherita a Igea Marina alle ore 21 per poi concludersi con la finalissima nazionale di domenica 2 agosto presso Piazza Don Minzoni nel cuore di Bellaria centro. L’evento sarà condotto per la sua 33° edizione dalla presentatrice Rosaria Renna di Radio Monte Carlo insieme al Patron del Concorso, Paolo Teti; infine, ospite d’onore della serata finale, sarà l’imitatrice e comica Manuela Aureli.