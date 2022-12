Beach Volley, Erika Ditta ed Eleonora Sestini trovarsi a Cesenatico per sognare California

«Il beach volley femminile in televisione mi annoia», esclama a un certo punto Eleonora Sestini. Lo fa con innocente candore e senza superficialità. In fondo, lei ed Erika Ditta vogliono diventare due professioniste del beach volley e hanno già in testa cosa possono e cosa devono fare per riuscire nel loro scopo. Si sono trovate per caso, si sono annusate, messe alla prova. Hanno capito di avere una visione simile, se non identica, sul futuro e quel futuro hanno deciso di programmarlo insieme a Thomas Casali e alla Beach Volley University di Cesenatico: Casali ha accettato di fare loro da allenatore, la Bvu di viale don Minzoni è diventata la loro seconda casa. Sanno ciò che vogliono, ma non hanno fretta di ottenerlo: «Ci siamo messe in testa di andare alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028: Thomas Casali ha da subito creduto nel nostro progetto e si è subito fatto in quattro per noi».

Chi è Erika Ditta

Romana di 21 anni, a Erika Ditta mancano tre esami per laurearsi in Economia e gestione aziendale all’Università Roma Tre. Dopo aver fatto ginnastica artistica e salto con l’asta, si è avvicinata alla pallavolo a 16 anni e subito dopo ha scoperto il beach volley sulle spiagge di Ostia. Nel 2019, in coppia con Martina Ferrario, ha vinto il campionato italiano Under 19 mentre nel 2021, insieme a Sara Leoni, ha centrato il primo successo nella tappa di Frigole del campionato italiano.

Chi è Eleonora Sestini

Ventenne aretina di Stia, studentessa al secondo anno di Economia aziendale a Firenze, Eleonora Sestini d’estate si trasferisce con la famiglia tra Cesenatico, dove ha una casa, e Pinarella, dove va al mare insieme alla mamma e qui, lei che vuole fare la pallavolista, “inciampa” nel beach. Nell’estate 2021 la Teodora Ravenna la acquista dal Perugia di B1, Eleonora si trasferisce in Romagna e ha una chance in A2 come opposta: «Purtroppo non mi sono mai sentita dentro all’ambiente di Ravenna, ma per colpa mia, non di altri, in fondo sono io che faccio fatica a stare in un gruppo numeroso». Chiusa la stagione a marzo dopo il primo turno dei play-off, con la Teodora che vende i diritti di A2, Eleonora decide di dare un colpo di spugna e, quando l’estate 2022 deve ancora iniziare, chiede di potersi allenare a beach Thomas Casali.

Coppia per caso

Luglio 2022: Erika è iscritta al Future Pro Tour di Cirò Marina, ma la sua compagna Sara Leoni è infortunata. Non volendo rinunciare alla vetrina internazionale, Erika si mette in cerca di una giocatrice che voglia fare coppia con lei. Due giorni prima del debutto viene messa in contatto con Eleonora: «Erika mi chiama e io le dico: “sono pronta”. Ci vediamo all’aeroporto di Bologna e voliamo verso Lamezia. Il torneo non va bene perché non eravamo preparate e non ci conoscevamo, però durante il volo di ritorno iniziamo subito a fare progetti anche per l’inverno e io decido di lasciare definitivamente la pallavolo». «Eleonora – aggiunge Erika – dimostra subito grande volontà di fare qualcosa con me e pur di iniziare a programmare un futuro nel beach volley va contro il volere della sua famiglia e del suo procuratore che l’avrebbero voluta ancora su un campo a sei».

Verso Cesenatico

Eleonora aveva iniziato ad allenarsi con Thomas Casali, Erika aveva come allenatore Roberto Viscuso: si trova un compromesso. «Abbiamo iniziato – raccontano – ad allenarci un po’ con uno e un po’ con l’altro. Thomas si è dimostrato subito entusiasta e disponibilissimo, quando poi abbiamo trovato altri che a Cesenatico hanno deciso di puntare su di noi, abbiamo deciso di stabilirci qui con Thom». Erika ed Eleonora vanno a cercarsi sponsorizzazioni per potersi mantenere: «Siamo andate in giro per Cesenatico ad aprire ogni porta dei negozi e quando il Gruppo Prestige, che è proprietario di tre locali, ha deciso a scatola chiusa di farci da main sponsor, mi sono anche messa a piangere», racconta Erika. Oltre allo sponsor, in questi mesi hanno trovato un brand locale disposto a scommettere su di loro: la ditta ravennate Heroes, che produce abbigliamento per beach tennis e padel e che ora, grazie all’attivismo di queste due ragazze, si è allargata al beach volley. Hanno creato un logo e disegnato una linea e nel frattempo si sono messe a insegnare beach alla Bvu: «Cesenatico ci ha adottate, noi vogliamo ripagare la fiducia della gente e in particolare quella che ci hanno dato ù i fratelli Casali: Fabio ci allena al mattino, quando Thomas insegna all’università (al Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria di Unibo, ndr), Thomas è con noi al pomeriggio. Nel tempo che ci resta abbiamo iniziato anche noi ad allenare». Due volte a settimana Erika fa attività con le bambine che si avvicinano al beach, mentre Eleonora insegna al gruppo delle ragazze di 14 anni. «Ora vogliamo mettere in piedi un progetto per poter andare nelle scuole elementari e medie ad avvicinare più ragazzi di Cesenatico al beach volley. Poi vorremmo ristabilire un po’ d’ordine qui alla Bvu: lo spazio ha un potenziale enorme e si può migliorare visto che finora è stato gestito da due uomini… Vogliamo dare sempre più visibilità alla Beach Volley University, perché questo è un luogo speciale».

Il sogno a 5 cerchi

Ora alle parole e ai progetti devono seguire i fatti. La coppia Ditta-Sestini ha entusiasmo, energia e ambizione. Ma tecnicamente? Erika è un po’ più evoluta nel gioco, Eleonora ha centimetri da sfruttare a muro e volontà. Poi hanno quella sana follia che è spesso il motore di tutto: «Il beach volley femminile in televisione mi annoia, quindi guardo quello maschile e ho detto ad Erika che dobbiamo provare a rivoluzione il beach femminile. Vogliamo provare a dare un imprinting differente: gioco più veloce a partire dalle alzate in salto». Erika rivela la sua fonte di ispirazione: «Il mio primo allenatore è stato Mauro Mercanti, lo stesso di Daniele Lupo, che è il giocatore che mi piace per il talento e per come si pone. Adesso che è in coppia con Enrico Rossi (che è di Cesenatico, ndr) spero di poterlo vedere ogni tanto qua». O magari, in un futuro prossimo, sui campi in sabbia in occasione di qualche torneo Elite16 della Pro Tour. O alle Olimpiadi…

Da oggi il Future de L’Aia

La stagione del lancio della coppia composta da Erika Ditta e da Eleonora Sestini inizia di fatto oggi al The Hague Future de L’Aia, in Olanda, dove è in programma l’ultimo torneo internazionale del 2022, antipasto della stagione 2023. «Non sono al meglio – dice Erika – perché devo arginare un problema ad una spalla ma proveremo comunque ad entrare in tabellone». Le due ragazze di stanza alla Bvu di Cesenatico sono le sole italiane iscritte al Future olandese, dopo il quale inizierà la fase di preparazione in vista del 2023: «Gennaio sarà il mese in cui ricaricarci, poi a febbraio vorremmo andare a Tenerife con Fabio Casali per un training camp di due settimane, da marzo e aprile inizieremo a girare l’Europa e il Mondo per prendere parte ai Future del circuito professionistico Beach Pro Tour e mettere da parte più punti possibili per il ranking mondiale».