Beach tennis, il campione del mondo Under 14 Giacomo Pollino premiato nella sua Cervia

Il sindaco di Cervia Massimo Medri e l’assessore allo sport Michela Brunelli hanno incontrato Giacomo Pollino, atleta cervese, che ha vinto i Campionati del Mondo under 14 nel doppio di Beach Tennis. Giacomo Pollino, in forza al Crb di Cesena e allenato da Nicola Gambi, ha vinto il titolo in coppia col pesarese Leonardo Pivi il settembre scorso a Terracina nella più importante manifestazione mondiale del circuito ITTF di Beach Tennis.

La coppia Pollino-Pivi in un crescendo entusiasmante si è aggiudicata tutte le gare in programma, conquistando il prestigioso titolo di Campione del Mondo under14, che ha visto scendere in campo varie coppie russe, italiane e spagnole.

Pollino-Pivi coronano una stagione esaltante che li ha visti in progressione vincere i Campionati Italiani Indoor di Forlimpopoli a seguire i Campionati Italiani outdoor di Viareggio, i Campionati Regionali a Lido degli Estensi ed ora i Campionati del Mondo 2021 a Terracina. Un vero e proprio Grande Slam che conferma a livello mondiale le straordinarie doti tecniche dei due fortissimi atleti. Il sindaco e l’assessore allo sport si sono complimentati con Pollino per il suo successo, ringraziandolo per avere tenuto alto il nome di Cervia nello sport e augurandogli un futuro di soddisfazioni.