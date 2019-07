Basket, via agli abbonamenti per l'Andrea Costa Imola

IMOLA. Si apre ufficialmente oggi la campagna abbonamenti alla Serie A2 Old Wild West 2019/2020. Lo slogan realizzato dal Responsabile Marketing Biancorosso, Alex Petrilli, con il supporto grafico delle Grafiche Baroncini, è “Imola – Amala”, in cui le due parole si sovrappongono, formando un binomio/unione, grazie ad un pallone da basket e due A (che rappresentano, appunto, la “A2”).

La grande novità riguarda il benefit per i primi cento abbonati, a cui

verrà dato in omaggio l’ingresso gratuito per la prima partita casalinga

della Supercoppa 2019/2020.

Per tutto il mese di luglio, invece, sconto del 10% per chi rinnova il

vecchio abbonamento, mentre per confermare il proprio posto nel settore

parterre, c’è tempo solo fino a Lunedì 8 luglio 2019.