Basket, venerdì 20 dicembre stop agli abbonamenti per l’Unieuro

Una fine di autunno piena di sorrisi per l’Unieuro Forlì. Quattro vittorie consecutive e l’accesso matematico alle Final 8 di Coppa Italia: tutto questo grazie anche al clima che i tifosi, con il loro calore, riescono a trasmettere alla squadra durante le partite all’Unieuro Arena. E per chi ancora non l’avesse fatto, vi ricordiamo che la campagna abbonamenti è ancora aperta e chiuderà venerdì 20 dicembre. La tessera può essere sottoscritta in sede (V.le Filippo Corridoni, 10), negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì: 9.00-12.30 e 15.00-19.00). Il prezzo dell’abbonamento è proporzionato alle partite casalinghe che mancano, ed è quindi comprensivo delle sei gare rimanenti del girone di ritorno di regular season, e delle tre della fase ad orologio.