Basket, Unieuro-Naturelle in diretta su Teleromagna

Un derby di basket a porte chiuse ma in diretta tv. La Pallacanestro 2.015 Forlì ha comunicato che, per permettere ai suoi tantissimi tifosi di seguire la squadra nonostante la disposizione di giocare a porte chiuse, la gara di domenica 8 marzo al Pala Galassi contro l’Andrea Costa Imola verrà trasmessa in diretta su TeleRomagna (Ch. 14 Digitale Terrestre) a partire dalle ore 18. Come di consueto, ci sarà la possibilità di vedere la gara anche su LNP Pass, mentre nel rispetto della normativa, il canale streaming dell’emittente non potrà trasmettere la gara.