L’Unieuro Forlì sfata la maledizione del Pala Cattani e, con 6 uomini in doppia cifra, centra il quinto successo di fila (77-99), chiudendo il girone d’andata al secondo posto. Risultato mai in discussione al Pala Cattani di Faenza, per la gioia dei quasi 1200 forlivesi al seguito, con Rush a quota 19 e Marini a 17. Inutili i 19 di Bowers. La Naturelle Imola ha resistito fino al 47-53 del 22’ e poi è crollata sotto i colpi della squadra di coach Dell’Agnello.