Basket A2, Unieuro Forlì e Rinascita Rimini nel girone di ferro

La griglia di partenza è al completo, il campionato di A2 2023-2024 scatterà con tutte le 24 formazioni aventi diritto, regolarmente iscritte e pronte ad accendere i motori. E non è cosa da poco visti i problemi che l’avere un lotto di partecipanti dispari ha creato in due delle ultime tre stagioni.

Il Consiglio Federale ha vagliato la regolarità delle posizioni delle società che avevano presentato domanda d’iscrizione a un torneo che costituisce la “fase 2” di una riforma il cui approdo, dal 2024-2025, sarà quello di un secondo campionato nazionale a 20 squadre con girone unico.

Dopo l’abbandono di Trapani e l’acquisto dei diritti sportivi di Mantova e Stella Azzurra Roma da parte di Real Sebastiani Rieti e della neonata Trapani Shark, era rimasta vuota una casella. Per riempirla, la Fip ha deciso di derogare alla propria delibera che vietava i ripescaggi accogliendo la disponibilità concessa da Orzinuovi. Nessuna wild card all’Eurobasket, il cui contenzioso con la Fip prosegue.

Romagna girone di ferro

La Federazione doveva definire i gironi ufficiali per la nuova stagione e in questo caso, come ogni anno d’altronde, le previsioni della vigilia sono state smentite. Nel girone Rosso, dove ancora una volta avranno dimora Unieuro e RivieraBanca, non sono state inserite le due siciliane Agrigento e Trapani. Tutti i “ben informati” davano questa variazione per scontata e riavvolgendo il nastro, se ne parla a ogni estate. E puntualmente non succede mai.

Resta il fatto che il girone delle romagnole, dove torna Piacenza e finisce la ripescata Orzinuovi, appare proprio un raggruppamento di ferro con le due retrocesse dalla serie A, Trieste e Verona,che partono coi favori del pronostico. Queste le squadre iscritte: Forlì, Rimini, Fortitudo, Cento, Piacenza, Orzinuovi, Chiusi, Nardò, Cividale del Friuli, Udine, Trieste e Verona.

Il girone Verde, invece, è composto da: Agrigento, Cantù, JuVi Cremona, Latina, Milano, Rieti, Luiss Roma, Casale, Torino, Trapani Shark, Treviglio, Vigevano.

La formula

Le dodici squadre di ciascun girone andranno a generare una regular season da 22 partire tra andata e ritorno. Al termine della prima fase, scatterà un “orologio” di ulteriori 10 gare contro le formazioni dell’altro girone: 5 in casa e altrettante in trasferta. Le prime 8 di ogni gruppo ai play-off per due promozioni in A. Sei le retrocessioni in B Nazionale.

Per il di Rimini, Mattia Ferrari «dovremo affrontare un girone molto competitivo, con tante realtà abituate a stare al vertice e almeno cinque delle migliori realtà del campionato: un girone infarcito di piazze che hanno fatto la storia del basket». E come ogni anno, non mancheranno le sorprese. «Nessuno andrà sottovalutato, lo scorso anno si pensava a Cividale come una squadra modesta invece poi ha saputo stupire tutti».