Basket, Unieuro avanti tutta anche a Ferrara (75-82)

L’Unieuro Forlì aggiunge un’altra perla al suo ottimo momento e si aggiudica 75-82 il big-match di Ferrara. Un’altra vigorosa prova di squadra da parte dei ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello presi per mano ancora una volta da Jacopo Giachetti (17 punti con 4/7 da due, 2/3 da tre punti e 3 assist). Bene anche Pierpaolo Marini (14) e doppia cifra anche per gli Usa Watson Junior (12) e Rush (10 punti e 8 rimbalzi). Per i biancorossi è la quarta vittoria di fila, nata da una prestazione di grande solidità difensiva. Match sempre in controllo dei biancorossi, che al 3′ si trovano sotto 8-5, ma grazie a un break di Benvenuti e Marini mettono la freccia già al 7′ sull’11-16 e non perdono più il controllo della partita. La formazione di Dell’Agnello resiste all’urto fisico degli estensi e grazie Giachetti e Rush va a +10 sul finale del primo tempo (33-43 al 18’25”). Nella ripresa Ferrara tenta di avvicinarsi senza mai riuscirci: soltanto le palle perse di Forlì e il risveglio di Wiggs consentono a coach Leka di trovare il 54-58 alò 26’20”. A quel punto però è nuovamente Giachetti a respingere l’attacco e sul 67-73 del 33′ entra in scena Watson Jr che con letture di grande lucidità regala a Forlì un finale in discesa.