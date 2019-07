Basket, Tommaso Ingrosso a Imola

Le Naturelle Imola Basket comunica di aver raggiunto un accordo con

l’atleta Tommaso Ingrosso, che per la prossima stagione sportiva di

Serie A2 Old Wild West 2019/2020 sarà un giocatore Biancorosso.

Ingrosso, ala grande/pivot, classe 1992 di 206 centimetri, è un prodotto

delle giovanili della Montepaschi Siena, dove, dopo 4 anni, è stato

addirittura promosso in prima squadra. In seguito ha vestito le divise

di Chieti e Reggio Calabria, prima di fare due anni di esperienza negli

Stati Uniti, giocando per il Western Texas College. Poi un anno a

Cassino (dove ritornerà nel 2018/2019 in A2), e il passaggio in Serie A1

entrando a far parte della Juve Caserta. Ultime stagioni a Milano e

Cassino, prima della firma con l’Andrea Costa.



Tommaso completa il nucleo di italiani senior, composto da Fultz,

Valentini, Baldasso e Masciadri, ai quali si aggiunge l’under Taflaj.

Ovviamente, perfezionato l’ingaggio del 27enne toscano, lo staff mercato

potrà ora concentrarsi sul mercato degli extracomunitari, così da

ingaggiare i due stranieri che chiuderanno il pacchetto senior imolese.

All'appello mancano poi i due under italiani che completeranno il roster

per la prossima stagione.

Ingrosso partirà dalla panchina come cambio dei lunghi, sfruttando il

suo ottimo tiro da tre e la grande fisicità. La scorsa stagione ha

segnato il massimo coefficiente di punti contro Treviglio, quando andò a

segno con 23 punti. La media finale è stata di 9.1 punti e 3.1 rimbalzi

a partita.

L’Andrea Costa ricorda a tutti i tifosi che è aperta la campagna

abbonamenti “Imola-Amala”, con possibilità di abbonarsi con il 10% di

sconto entro il 31 luglio 2019.

Sconti anche per chi porta un nuovo

abbonato e per le famiglie che sottoscrivono almeno 3 tessere (sconti

validi per tutta la campagna abbonamenti).

Ieri, in fine, sono usciti i calendari della Serie A2 Old Wild West

2019/2020: le Naturelle farà il suo esordio al PalaRuggi domenica 6

ottobre 2019 (1^ giornata) contro la Poderosa Montegranaro. Derby

casalingo con Ravenna domenica 3 novembre 2019, mentre il 15 dicembre

2019 con Forlì.