Basket, “Tigers in Zir” per le strade di Cesena

Ha preso il via il progetto “Tigers in zir”. Un vero e proprio tour fra i partner delle tigri e i luoghi più caratteristici della città di Cesena. Un’occasione che si ripeterà ogni venerdì antecedente le gare casalinghe quando, coach Di Lorenzo e un giocatore, introdurranno il match del weekend davanti a stampa e tifosi. Insomma una pausa pranzo in compagnia per vivere in tutto e per tutto il clima della pallacanestro a Cesena. Questa volta il protagonista è stato il Nero Sublime, in Corte Dandini, nel pieno centro storico di Cesena, dove Marco Planezio in compagnia di coach Giampaolo Di Lorenzo hanno introdotto il match di domenica quando al Carisport arriverà Senigallia. Così si è espresso il tecnico tigrato: “Domenica sarà un altro grande banco di prova. I due punti ci permetterebbero di continuare a guardare in alto e darebbero continuità al percorso di crescita. Vietato per sottovalutare l’ostacolo Senigallia che al suo interno include tanti piccoli ostacoli”.