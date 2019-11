Basket, i tifosi dell’OraSì in marcia verso Milano

La lanciatissima OraSì Ravenna è prima in classifica in A2 e non vuole fermarsi qui. L’ottava giornata di campionato si apre venerdì sera con l’anticipo tra Urania Milano e OraSì, in programma al Pala Lido – Allianz Cloud con inizio alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming su LNP Pass per gli abbonati al servizio. Nell’ultimo turno la squadra di coach Massimo Cancellieri ha superato Udine, l’Urania ha vinto ad Orzinuovi. Per chi volesse seguire la squadra in trasferta nel rinnovato impianto milanese, i Leoni Bizantini organizzano un pullman, con ritrovo al Caffè della Lirica venerdì alle 16.45 e partenza alle 17. Costo di 28 euro con 30 partecipanti, 18 euro se in 50. Prenotazioni fino a giovedì mattina al numero: 347/0767029