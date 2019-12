Basket, tempo di festa per i giovani dell’Unieuro

I giovani del settore giovanile dell’Unieuro, accompagnati da coach, staff e dirigenti al gran completo, hanno passato una serata in compagnia al Mc Donald’s del “Punta di ferro”, per la “Festa degli auguri di Natale del Settore giovanile”, mettendo da parte (per una serata soltanto) la “dieta dell’atleta” tanto raccomandata dagli allenatori. Insieme a loro, erano presenti anche i giovani atleti del OneTeam, società che collabora con la Pallacanestro 2.015. I circa cento ragazzi presenti, sono stati serviti al bancone da alcuni camerieri d’eccezione: sono stati infatti il capitano della prima squadra Jacopo Giachetti, e i suoi compagni Samuel Dilas e Kaspar Kitsing a preparare e servire i vassoi con hamburger, patatine e bibite per i giovani biancorossi. Dopo la classica foto di rito davanti al punto vendita Unieuro del Centro Commerciale, la serata è proseguita nell’area che era stata riservata ai nostri giovani che, tutti vestiti di rosso con la divisa di rappresentanza, hanno regalato un fantastico colpo d’occhio e catturato anche l’attenzione dei passanti.