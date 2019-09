L’Andrea Costa Imola batte nettamente Piacenza per 90-76, giocando una partita fatta di grande altruismo offensivo e intensità difensiva. Alla fine saranno 5 i biancorossi in doppia cifra, con Morse a 15 e Fultz a 14, mentre tra gli ospiti il migliore è Santiangeli (16). Ora Forli-Imola diventa quasi decisiva per la qualificazione ai quarti

