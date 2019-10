Basket serie B, il derby Cesena-Rimini è targato Tigers

Cesena vince 73-51 un derby piuttosto frizzante. L'inizio di partita è piuttosto equilibrato, ma sul finire del primo periodo Cesena mette la sesta marcia concludendo i primi 10' avanti sul 18-11. Qualche amnesia dell'Amadori permette a Rimini di rientrare fino al 25-23 del 25', poi torna a ruggire la retroguardia di Cesena e i ragazzi di coach Di Lorenzo tornano negli spogliatoi ancora avanti di 7 sul 32-25. A decidere le sorti del match è il terzo periodo in cui Rimini non riesce mai a mettere in difficoltà Cesena. Ne viene fuori un maxi parziale da 14-2 nella parte centrale del quarto che porta l'Amadori fino al massimo vantaggio sul +22 del 56-34. Gli ultimi 10' sono di totale controllo per un'Amadori che gestisce al meglio il vantaggio, continua a segnare con una certa regolarità e alla fine tiene il vantaggio di 22 lunghezze anche sul 73-51 finale.

