Basket serie B, chiusa una curva al Pala Cattani di Faenza

La Rekico Faenza ha annunciato con un comunicato che per motivi di sicurezza, a partire dalla gara di campionato contro Cento, al Pala Cattani non sarà più aperta al pubblico la curva dietro il canestro. La decisione e le soluzioni da intraprendere per tornare alla tradizionale configurazione degli spalti non sono in capo alla società Raggisolaris che al momento può solo adeguarsi al provvedimento. Gli abbonati del settore curva troveranno spazio nelle gradinate sopra la Tribuna Gold, soluzione tassativa nella gara contro Cento per disposizione delle forze dell’ordine. "La notizia ci è stata comunicata in settimana - spiegano dalla società - dal gestore dell’impianto e non ci è stato possibile in questo tempo trovare soluzioni alternative che potessero garantire ai nostri sostenitori lo spazio della curva, sempre affollato e dedicato ai bambini e ragazzi dell’Academy Raggisolaris. Sia chiaro che siamo i primi a voler ripristinare il PalaCattani così come siamo abituati a viverlo. Ci teniamo a precisare che le motivazioni che stanno dietro alla nuova disposizione sono a tutela dell’incolumità degli spettatori e non connesse alla gestione dell’ordine pubblico per la partita contro Cento".

